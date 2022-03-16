Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)

Преимущества

Диаметр применяемой трубы – 16–20 мм, минимальный шаг укладки – 50 мм

Эффективная площадь поверхности плиты – 1000x500 мм

Толщина теплоизоляции (без бобышек) – 20 мм

В упаковке 2 шт.

Теплоизоляционная плита Формат FT 20/40L из пенополистирола (пенопласта) производится специально для систем водяного теплого пола. Исключает потери тепла в нижнем направлении, обладает свойством звукоизоляции и шумопоглощения (на нижней поверхности плиты образован так называемый акустический лабиринт), а также облегчает монтаж теплого пола. Дополнительное пленочное покрытие толщиной 0,18 мм обеспечивает утеплителю гидроизоляционные свойства. На верхней поверхности плиты сформированы бобышки высотой 20 мм, позволяющие уложить и закрепить нагревательную трубу без каких-либо дополнительных приспособлений. В помощь монтажнику на плиты нанесена разметка. Соединение пенопластовых плит для теплого пола между собой обеспечивается самоцентрирующимися замками.