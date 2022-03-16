Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
4.5
2
513 ₽
Гидроизоляция для теплых полов
    Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
    Арт. X16912637
    4.5
    2
    Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
    Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
    Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
    Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
      Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
      Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
      Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
      Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)

      Плита Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)

      513 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912637
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Format
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина теплоизолирующего слоя, мм
      		20
      Высота бобышек, мм
      		20
      Все характеристики
      513 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Теплоизоляционная плита Формат FT 20/40L из пенополистирола (пенопласта) производится специально для систем водяного теплого пола. Исключает потери тепла в нижнем направлении, обладает свойством звукоизоляции и шумопоглощения (на нижней поверхности плиты образован так называемый акустический лабиринт), а также облегчает монтаж теплого пола. Дополнительное пленочное покрытие толщиной 0,18 мм обеспечивает утеплителю гидроизоляционные свойства. На верхней поверхности плиты сформированы бобышки высотой 20 мм, позволяющие уложить и закрепить нагревательную трубу без каких-либо дополнительных приспособлений. В помощь монтажнику на плиты нанесена разметка. Соединение пенопластовых плит для теплого пола между собой обеспечивается самоцентрирующимися замками.

        Преимущества

        • Диаметр применяемой трубы – 16–20 мм, минимальный шаг укладки – 50 мм
        • Эффективная площадь поверхности плиты – 1000x500 мм
        • Толщина теплоизоляции (без бобышек) – 20 мм
        • В упаковке 2 шт.