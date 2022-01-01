Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М

Подогреватель углекислого газа ВРТ ПУЗ-70-50M предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор расхода или редуктор и предотвращает перемерзание. Подогреватель используется с любым редуктором или регулятором расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя.

Преимущества:

