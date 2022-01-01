Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М
Найти аналог
Подогреватели для редуктора баллона
    Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М
    Арт. X130311107
    Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М

      Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X130311107

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочее давление, МПа
      		20
      Входное соединение
      		G3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подогреватель углекислого газа ВРТ ПУЗ-70-50M предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор расхода или редуктор и предотвращает перемерзание. Подогреватель используется с любым редуктором или регулятором расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя.

        Преимущества:

        • Электронная плата управления - это надежное регулирование температуры
        • Универсальность - подогреватель углекислого газа ВРТ ПУЗ-70-50М используется с любым регулятором давления или расхода газа, независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя
        • Надежность – подогреватель ВРТ ПУЗ-70-50М проточного типа, без дополнительных герметичных соединений (цельнокорпусная конструкция). Нагревательный элемент и датчик температуры изолированы от прямого воздействия газа и высокого давления
        • Подогреватель ВРТ ПУЗ-70-50М надежно и плотно присоединяется к баллону без каких-либо усилий