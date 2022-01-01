Подогреватель углекислотного газа ПУЗ-70-50М
Арт. X130311107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочее давление, МПа
|20
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Входное соединение
|G3/4
- Подогреватель углекислого газа ВРТ ПУЗ-70-50M предназначен для подогрева углекислого газа, поступающего в регулятор расхода или редуктор и предотвращает перемерзание. Подогреватель используется с любым редуктором или регулятором расхода газа независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя.
Преимущества:
- Электронная плата управления - это надежное регулирование температуры
- Универсальность - подогреватель углекислого газа ВРТ ПУЗ-70-50М используется с любым регулятором давления или расхода газа, независимо от его конструкции и предприятия-изготовителя
- Надежность – подогреватель ВРТ ПУЗ-70-50М проточного типа, без дополнительных герметичных соединений (цельнокорпусная конструкция). Нагревательный элемент и датчик температуры изолированы от прямого воздействия газа и высокого давления
- Подогреватель ВРТ ПУЗ-70-50М надежно и плотно присоединяется к баллону без каких-либо усилий