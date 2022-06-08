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Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)
5.0
2
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Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)
    Арт. X132601108
    5.0
    2
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)
    Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)
      Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)
      Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)

      Сварочная проволока Deka ER-308LSi, нержавеющая (1 мм, 15 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132601108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Да
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • ER 308LSi является сварочной холоднотянутой проволокой из высоколегированной стали для сварки (наплавки) и изготовления электродов. Применяется для аргонодуговой сварки нержавеющих аустенитных сталей c содержанием хрома 19,95% и никеля 9,88%. Типы 03Х17Н14М2, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar, аргон). На постоянном токе DC. Будучи наплавленным, обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов