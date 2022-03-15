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Рама Кайзер 1553
5.0
3
1 840 ₽
Леса строительные
    Рама Кайзер 1553
    Арт. X17980
    5.0
    3
    Рама Кайзер 1553

      Рама Кайзер 1553

      1 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X17980
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Кайзер
      Тип
      		рама
      Высота, м
      		2
      Ширина, м
      		1
      Все характеристики
      1 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Во время отделочных и строительных работ всегда используются леса строительные рамные. Поэтому строительные леса рамного типа стали очень востребованными у многих компаний, как занимающихся ремонтом и возведением домов, так и фасадов. Эти высотные конструкции очень удобны в эксплуатации. Их сборка и разборка не занимают много времени. Но самое главное – они совершенно безопасны. Безопасность оборудования обеспечивается их конструкцией и материалом изготовления. Произведены они из прочного металла, способного выдерживать значительные нагрузки. Собираются они из отдельных элементов, что обеспечивает на них равномерную нагрузку.