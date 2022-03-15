Рама Кайзер 1553

Во время отделочных и строительных работ всегда используются леса строительные рамные. Поэтому строительные леса рамного типа стали очень востребованными у многих компаний, как занимающихся ремонтом и возведением домов, так и фасадов. Эти высотные конструкции очень удобны в эксплуатации. Их сборка и разборка не занимают много времени. Но самое главное – они совершенно безопасны. Безопасность оборудования обеспечивается их конструкцией и материалом изготовления. Произведены они из прочного металла, способного выдерживать значительные нагрузки. Собираются они из отдельных элементов, что обеспечивает на них равномерную нагрузку.