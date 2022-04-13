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Диагональная связь Кайзер 1551
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Диагональная связь Кайзер 1551
Леса строительные
Диагональная связь Кайзер 1551
Арт. X17934
5.0
2
Диагональная связь Кайзер 1551
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Нет в наличии
Арт. X17934
5.0
2
Характеристики
Производитель
Длина, м
3.3
Материал
металл
Все характеристики
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Нет в наличии
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Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Связь диагональная используется для обеспечения дополнительной жёсткости установки и предотвращения возможности складывания строительных лесов.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы