Рама с лестницей Кайзер 1552

Рама с лестницей 2x1 м является незаменимым оборудованием при проведении строительных, реставрационных, ремонтных и отделочных работ. Это незатейливое и прочное устройство поможет получить доступ к высотным объектам и произвести монтаж необходимых устройств. Рама с лестницей проста в сборке, не требует дополнительных инструментов при демонтаже, и обладает достаточной надежностью в своей конструкции. На раме возможно закрепление оборудования, а лестница позволяет с легкостью подняться на двухметровую высоту.

Преимущества рамы с лестницей 2x1 м:

Стойкость;

Универсальность;

Уверенность;

Безопасность.

Комплектация: