Рама с лестницей Кайзер 1552
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Рама с лестницей 2x1 м является незаменимым оборудованием при проведении строительных, реставрационных, ремонтных и отделочных работ. Это незатейливое и прочное устройство поможет получить доступ к высотным объектам и произвести монтаж необходимых устройств. Рама с лестницей проста в сборке, не требует дополнительных инструментов при демонтаже, и обладает достаточной надежностью в своей конструкции. На раме возможно закрепление оборудования, а лестница позволяет с легкостью подняться на двухметровую высоту.
Преимущества рамы с лестницей 2x1 м:
- Стойкость;
- Универсальность;
- Уверенность;
- Безопасность.
Комплектация:
- Рама с лестницей;
- Упаковка.