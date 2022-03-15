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Рама с лестницей Кайзер 1552
5.0
2
2 150 ₽
Леса строительные
    Рама с лестницей Кайзер 1552
    Арт. X17957
    5.0
    2
    Рама с лестницей Кайзер 1552

      Рама с лестницей Кайзер 1552

      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X17957
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кайзер
      Тип
      		рама
      Высота, м
      		2
      Ширина, м
      		1
      Все характеристики
      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Рама с лестницей 2x1 м является незаменимым оборудованием при проведении строительных, реставрационных, ремонтных и отделочных работ. Это незатейливое и прочное устройство поможет получить доступ к высотным объектам и произвести монтаж необходимых устройств. Рама с лестницей проста в сборке, не требует дополнительных инструментов при демонтаже, и обладает достаточной надежностью в своей конструкции. На раме возможно закрепление оборудования, а лестница позволяет с легкостью подняться на двухметровую высоту.

        Преимущества рамы с лестницей 2x1 м:

        • Стойкость;
        • Универсальность;
        • Уверенность;
        • Безопасность.

        Комплектация:

        • Рама с лестницей;
        • Упаковка.