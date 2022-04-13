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Ригель настила Кайзер 985
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Ригель настила Кайзер 985
Леса строительные
Ригель настила Кайзер 985
Арт. X179101
5.0
2
Ригель настила Кайзер 985
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Нет в наличии
Арт. X179101
5.0
2
Характеристики
Производитель
Тип
рама
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Нет в наличии
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Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Ригель настила 3 м Промышленник РН3М предназначен для строительных лесов. Ригель несет основную нагрузку, на него устанавливаются щиты 1х1 м.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы