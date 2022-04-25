Сушилка для рук Frap F550 1800В
Арт. X16914502114
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|275x265x255
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Напряжение сети, В
|220
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Цвет
|белый
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Мощность, Вт
|1800
Описание товара:
Frap F-550 — это сушилка для рук мощностью 1800 Вт, которая обеспечивает максимально короткое время сушки. Принцип ее работы прост: достаточно поднести руки к прибору, посушить их и после того, как руки будут убраны — устройство автоматически отключится в течение 5 секунд. Данная модель отлично подойдет для использования в различных общественных учреждениях и местах большого потока людей, например, в гостиницах, пунктах общественного питания, медицинских учреждениях.
Преимущества:
- Сушилка изготовлена из прочных термостойких материалов, которые гарантируют продолжительный срок службы;
- Современный дизайн корпуса отлично впишется в любую обстановку;
- Также Frap F-550 будет отличным решением для мест с повышенной влажностью воздуха.
Комплектация:
- Сушилка для рук Frap F-550;
- Упаковка.