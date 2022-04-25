Сушилка для рук Frap F550 1800В

Описание товара:

Frap F-550 — это сушилка для рук мощностью 1800 Вт, которая обеспечивает максимально короткое время сушки. Принцип ее работы прост: достаточно поднести руки к прибору, посушить их и после того, как руки будут убраны — устройство автоматически отключится в течение 5 секунд. Данная модель отлично подойдет для использования в различных общественных учреждениях и местах большого потока людей, например, в гостиницах, пунктах общественного питания, медицинских учреждениях.

Преимущества:

Сушилка изготовлена из прочных термостойких материалов, которые гарантируют продолжительный срок службы;

Современный дизайн корпуса отлично впишется в любую обстановку;

Также Frap F-550 будет отличным решением для мест с повышенной влажностью воздуха.

Комплектация: