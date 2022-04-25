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Сушилка для рук Frap F550 1800В
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Сушилка для рук Frap F550 1800В
    Арт. X16914502114
    5.0
    2
    Сушилка для рук Frap F550 1800В

      Сушилка для рук Frap F550 1800В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16914502114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Габариты, мм
      		275x265x255
      Напряжение сети, В
      		220
      Цвет
      		белый
      Мощность, Вт
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Frap F-550 — это сушилка для рук мощностью 1800 Вт, которая обеспечивает максимально короткое время сушки. Принцип ее работы прост: достаточно поднести руки к прибору, посушить их и после того, как руки будут убраны — устройство автоматически отключится в течение 5 секунд. Данная модель отлично подойдет для использования в различных общественных учреждениях и местах большого потока людей, например, в гостиницах, пунктах общественного питания, медицинских учреждениях.

        Преимущества:

        • Сушилка изготовлена из прочных термостойких материалов, которые гарантируют продолжительный срок службы;
        • Современный дизайн корпуса отлично впишется в любую обстановку;
        • Также Frap F-550 будет отличным решением для мест с повышенной влажностью воздуха.

        Комплектация:

        • Сушилка для рук Frap F-550;
        • Упаковка.