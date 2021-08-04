Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
Арт. X1903967191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Общая длина, мм
|206
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Покрытие рукояток
|ПВХ
- Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570 применяется для подрезания живой древесины диаметром до 22 мм. Инструмент имеет малый вес - 0.2 кг и оснащен прочными ручками для удобного и надежного захвата во время работы. Верхнее лезвие секатора имеет антифрикционное покрытие для снижения трения во время работы. Секатор оборудован системой Single Step™, за счет которой подходит как для правшей, так и для левшей.
Преимущества
- Удобная предохранительная защелка
- Ручки изготовлены из долговечного армированного стекловолокном полиамида
- Лезвия из нержавеющей стали
- Малый вес
- Способность подрезать ветки диаметром до 22 мм
- Система Single Step™ - комфортная работа как для правшей, так и для левшей