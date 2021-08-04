Преимущества

Удобная предохранительная защелка

Ручки изготовлены из долговечного армированного стекловолокном полиамида

Лезвия из нержавеющей стали

Малый вес

Способность подрезать ветки диаметром до 22 мм

Система Single Step™ - комфортная работа как для правшей, так и для левшей

Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570 применяется для подрезания живой древесины диаметром до 22 мм. Инструмент имеет малый вес - 0.2 кг и оснащен прочными ручками для удобного и надежного захвата во время работы. Верхнее лезвие секатора имеет антифрикционное покрытие для снижения трения во время работы. Секатор оборудован системой Single Step™, за счет которой подходит как для правшей, так и для левшей.