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Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
5.0
1
927 ₽
Садовые ножницы
    Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
    Арт. X1903967191
    5.0
    1
    Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
    Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
    Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
    Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
    Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
      Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
      Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
      Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
      Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570
      Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570

      Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570

      927 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903967191
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Общая длина, мм
      		206
      Покрытие рукояток
      		ПВХ
      Все характеристики
      927 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы универсальные Fiskars SingleStep P27 1000570 применяется для подрезания живой древесины диаметром до 22 мм. Инструмент имеет малый вес - 0.2 кг и оснащен прочными ручками для удобного и надежного захвата во время работы. Верхнее лезвие секатора имеет антифрикционное покрытие для снижения трения во время работы. Секатор оборудован системой Single Step™, за счет которой подходит как для правшей, так и для левшей.

        Преимущества

        • Удобная предохранительная защелка
        • Ручки изготовлены из долговечного армированного стекловолокном полиамида
        • Лезвия из нержавеющей стали
        • Малый вес
        • Способность подрезать ветки диаметром до 22 мм
        • Система Single Step™ - комфортная работа как для правшей, так и для левшей