Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84628 (280 мм, деревянная ручка)
Арт. Х130896
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|щетка-сметка
|
Длина, мм
|280
- Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84628 (280 мм, деревянная ручка) - предназначена для уборки и позволяет быстро удалить пыль, стружки и другой мусор со стола, верстака или станка. Щетка будет полезна на стройке, в производственном помещении, мастерской, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Пучки ворса скомпонованы в 3 ряда, поэтому щетина имеет достаточный объем и обеспечивает быстрое и полное удаление мусора
- Искусственная щетина характеризуется износостойкостью и сохраняет форму и упругость при многократном использовании
- Ручка изготовлена из древесины и не скользит в руке, обеспечивая комфорт при работе