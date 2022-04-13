Шина Stihl 30030006817 (18" (45 см), 0,325", 1,6 мм, 74 звена)
Арт. X188209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Шина STIHL 30030006817 предназначена для бензопил Stihl. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу.