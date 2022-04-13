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Шина Stihl 30030006817 (18" (45 см), 0,325", 1,6 мм, 74 звена)
5.0
2
2 665 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl 30030006817 (18" (45 см), 0,325", 1,6 мм, 74 звена)
    Арт. X188209
    5.0
    2
    Шина Stihl 30030006817 (18" (45 см), 0,325", 1,6 мм, 74 звена)

      Шина Stihl 30030006817 (18" (45 см), 0,325", 1,6 мм, 74 звена)

      2 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      2 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина STIHL 30030006817 предназначена для бензопил Stihl. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу.