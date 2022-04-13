Шина Stihl 30030006817 (18" (45 см), 0,325", 1,6 мм, 74 звена)

Шина STIHL 30030006817 предназначена для бензопил Stihl. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу.