Шлифовальный круг Jet 300 мм 150G (для JSD-12, 31A)

Преимущества

Диаметр круга - 300 мм

Зернистость - 150G

Крепление на липучке

Шлифовальный круг Jet SD300.150 является сменным элементом для шлифовальных станков Jet JSD-12, 31А. Применяется для шлифования мягких и твёрдых пород древесины, шпона, грунтованных и лакокрасочных поверхностей. Регулярно заменяется при выработке своего ресурса.