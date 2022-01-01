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Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле
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Шлифовальные ленты для станков
    Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле
    Арт. jet_16580
    Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле

      Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16580

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Зернистость
      		1000
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
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      Нет в наличии
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