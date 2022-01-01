Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле
Найти аналог
В сравнение
В избранное
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Каталог
Станки
Запчасти для станков
Запчасти для деревообрабатывающих станков
Запчасти для шлифовальных станков
Шлифовальные ленты для станков
Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле
Шлифовальные ленты для станков
Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле
Арт. jet_16580
Шлифовальная лента для Jet JBSM-100, 1000G, 100x1220 мм, пленка на виниле
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Арт. jet_16580
Характеристики
Производитель
Зернистость
1000
Ширина, мм
100
Все характеристики
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Лента шлифовальная подходит для ленточного шлифовального станка JET JBSM-100.
Читать полностью
Скрыть
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы