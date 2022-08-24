Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro
Арт. X30300071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.24
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro Set имеет 4 режима работы, выбрать один из которых можно с помощью специального тумблера. Результаты сканирования отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой. Прибор позволяет обнаруживать водопроводные трубы, стояки отопления, стальные и деревянные каркасы стен, электропроводку. Модель идентифицирует не только границы, но и центр скрытых конструкций.
Преимущества
- Класс пылевлагозащиты: IP5X
- Работа до 5 часов на одном заряде батареи
- Малый вес (240 г)
- Яркий световой луч над сканируемой областью
- Возможность идентификации не только границ, но и центр скрытых конструкций
- Звуковая сигнал при обнаружении
- Обнаружение металлов, дерева, пластика и скрытой проводки в стенах
- Набор оснастки в комплекте