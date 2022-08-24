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Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro
    Арт. X30300071
    5.0
    1
    Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro

      Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300071
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.24
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro Set имеет 4 режима работы, выбрать один из которых можно с помощью специального тумблера. Результаты сканирования отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой. Прибор позволяет обнаруживать водопроводные трубы, стояки отопления, стальные и деревянные каркасы стен, электропроводку. Модель идентифицирует не только границы, но и центр скрытых конструкций.

        Преимущества

        • Класс пылевлагозащиты: IP5X
        • Работа до 5 часов на одном заряде батареи
        • Малый вес (240 г)
        • Яркий световой луч над сканируемой областью
        • Возможность идентификации не только границ, но и центр скрытых конструкций
        • Звуковая сигнал при обнаружении
        • Обнаружение металлов, дерева, пластика и скрытой проводки в стенах
        • Набор оснастки в комплекте