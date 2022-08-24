Преимущества

Класс пылевлагозащиты: IP5X

Работа до 5 часов на одном заряде батареи

Малый вес (240 г)

Яркий световой луч над сканируемой областью

Возможность идентификации не только границ, но и центр скрытых конструкций

Звуковая сигнал при обнаружении

Обнаружение металлов, дерева, пластика и скрытой проводки в стенах

Набор оснастки в комплекте

Сканер электропроводки Condtrol Wall Pro Set имеет 4 режима работы, выбрать один из которых можно с помощью специального тумблера. Результаты сканирования отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой. Прибор позволяет обнаруживать водопроводные трубы, стояки отопления, стальные и деревянные каркасы стен, электропроводку. Модель идентифицирует не только границы, но и центр скрытых конструкций.