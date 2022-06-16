Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205

Зарядное устройство СОЮЗ ЗУС-1205 является портативным и удобным в применении прибором, который эффективно питает аккумуляторные батареи, имеющие емкость от двадцати четырех до восьмидесяти Ампер-час. Для повышенного комфорта при применении корпус устройства СОЮЗ ЗУС-1205 имеет световую индикацию, отображающую необходимые параметры заряжаемого аккумуляторного устройства. Не стоит волноваться об избыточном потреблении электричества: при полном заряде зарядка прекращается автоматически, что повышает его экономичность.

Преимущества зарядного устройства СОЮЗ ЗУС-1205:

Экономный;

Компактный;

Эффективный.

Комплектация: