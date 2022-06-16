Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205
Арт. О00000007810
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ток заряда, А
|5
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Регулировка тока заряда
|автоматическая
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Зарядное устройство СОЮЗ ЗУС-1205 является портативным и удобным в применении прибором, который эффективно питает аккумуляторные батареи, имеющие емкость от двадцати четырех до восьмидесяти Ампер-час. Для повышенного комфорта при применении корпус устройства СОЮЗ ЗУС-1205 имеет световую индикацию, отображающую необходимые параметры заряжаемого аккумуляторного устройства. Не стоит волноваться об избыточном потреблении электричества: при полном заряде зарядка прекращается автоматически, что повышает его экономичность.
Преимущества зарядного устройства СОЮЗ ЗУС-1205:
- Экономный;
- Компактный;
- Эффективный.
Комплектация:
- ЗУС-1205;
- Упаковка.