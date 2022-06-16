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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205
5.0
2
1 350 ₽
Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205
    Арт. О00000007810
    5.0
    2
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Союз ЗУС-1205

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007810
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		5
      Регулировка тока заряда
      		автоматическая
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Зарядное устройство СОЮЗ ЗУС-1205 является портативным и удобным в применении прибором, который эффективно питает аккумуляторные батареи, имеющие емкость от двадцати четырех до восьмидесяти Ампер-час. Для повышенного комфорта при применении корпус устройства СОЮЗ ЗУС-1205 имеет световую индикацию, отображающую необходимые параметры заряжаемого аккумуляторного устройства. Не стоит волноваться об избыточном потреблении электричества: при полном заряде зарядка прекращается автоматически, что повышает его экономичность.

        Преимущества зарядного устройства СОЮЗ ЗУС-1205:

        • Экономный;
        • Компактный;
        • Эффективный.

        Комплектация:

        • ЗУС-1205;
        • Упаковка.