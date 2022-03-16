Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
Арт. X16920155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насос-автомат Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016 предназначен для бесперебойного водоснабжения домов, дач и других объектов. Оснащен реле давления, который регулирует работу насосного оборудования. Имеет 14-литровый гидроаккумулятор, изготовленный из стали, окрашенной порошковой краской. Осуществляет забор воды из колодцев, магистральных водопроводов и водоёмов. Чугунный корпус не подвержен деформации, отличается долговечностью.
Преимущества
- Установка определенного давления и его поддержание на заданной отметке
- Чугунный корпус
- Манометр позволяет визуально контролировать рабочее давление
- Не требует специального обслуживания
- Возможность крепления насосной станции к горизонтальной поверхности
- Графито-керамические торцевые уплотнения - защита от утечек
- Рабочее колесо выполнено из износостойкого пластического материала
- Статор электродвигателя защищен термопротектором и охлаждается вентилятором
- Долгий срок службы Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016