Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016

Преимущества

Установка определенного давления и его поддержание на заданной отметке

Чугунный корпус

Манометр позволяет визуально контролировать рабочее давление

Не требует специального обслуживания

Возможность крепления насосной станции к горизонтальной поверхности

Графито-керамические торцевые уплотнения - защита от утечек

Рабочее колесо выполнено из износостойкого пластического материала

Статор электродвигателя защищен термопротектором и охлаждается вентилятором

Долгий срок службы Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016

Насос-автомат Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016 предназначен для бесперебойного водоснабжения домов, дач и других объектов. Оснащен реле давления, который регулирует работу насосного оборудования. Имеет 14-литровый гидроаккумулятор, изготовленный из стали, окрашенной порошковой краской. Осуществляет забор воды из колодцев, магистральных водопроводов и водоёмов. Чугунный корпус не подвержен деформации, отличается долговечностью.