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Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
5.0
1
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
    Арт. X16920155
    5.0
    1
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
    Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016
      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016

      Станция водоснабжения Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Насос-автомат Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016 предназначен для бесперебойного водоснабжения домов, дач и других объектов. Оснащен реле давления, который регулирует работу насосного оборудования. Имеет 14-литровый гидроаккумулятор, изготовленный из стали, окрашенной порошковой краской. Осуществляет забор воды из колодцев, магистральных водопроводов и водоёмов. Чугунный корпус не подвержен деформации, отличается долговечностью.

        Преимущества

        • Установка определенного давления и его поддержание на заданной отметке
        • Чугунный корпус
        • Манометр позволяет визуально контролировать рабочее давление
        • Не требует специального обслуживания
        • Возможность крепления насосной станции к горизонтальной поверхности
        • Графито-керамические торцевые уплотнения - защита от утечек
        • Рабочее колесо выполнено из износостойкого пластического материала
        • Статор электродвигателя защищен термопротектором и охлаждается вентилятором
        • Долгий срок службы Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016