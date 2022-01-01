Станция водоснабжения Speroni CAM 100/25HL 1.1кВт

Преимущества:

Длительная работа насосной станции.

Гидроаккумулятор – 25 литров.

Защита от сухого хода, от перегрева.

Автоматический контроль за уровнем воды.

Установка, используется для водоснабжения загородных домов.

Насос способен автоматически поддерживать нужное давление для продолжительной работы.

Можно использовать для полива сада или газона.

Speroni CAM 100/25 HL - автоматическая насосная станция, укомплектованная самовсасывающим насосом, который обладает хорошей всасывающей способностью и используется для подачи воды с глубины до 8 метров. Speroni CAM 100/25 надежен, компактен, позволяет автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяется в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодца, резервуаров, прудов и других источников.