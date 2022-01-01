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Станция водоснабжения Speroni CAM 100/25HL 1.1кВт
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Speroni CAM 100/25HL 1.1кВт
    Арт. X16920157
    Станция водоснабжения Speroni CAM 100/25HL 1.1кВт

      Станция водоснабжения Speroni CAM 100/25HL 1.1кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920157

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Speroni CAM 100/25 HL - автоматическая насосная станция, укомплектованная самовсасывающим насосом, который обладает хорошей всасывающей способностью и используется для подачи воды с глубины до 8 метров. Speroni CAM 100/25 надежен, компактен, позволяет автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяется в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодца, резервуаров, прудов и других источников.

        Преимущества:

        • Длительная работа насосной станции.
        • Гидроаккумулятор – 25 литров.
        • Защита от сухого хода, от перегрева.
        • Автоматический контроль за уровнем воды.
        • Установка, используется для водоснабжения загородных домов.
        • Насос способен автоматически поддерживать нужное давление для продолжительной работы.
        • Можно использовать для полива сада или газона.