Станция водоснабжения Speroni CAM 100/25HL 1.1кВт
Арт. X16920157
Характеристики
- Speroni CAM 100/25 HL - автоматическая насосная станция, укомплектованная самовсасывающим насосом, который обладает хорошей всасывающей способностью и используется для подачи воды с глубины до 8 метров. Speroni CAM 100/25 надежен, компактен, позволяет автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяется в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодца, резервуаров, прудов и других источников.
Преимущества:
- Длительная работа насосной станции.
- Гидроаккумулятор – 25 литров.
- Защита от сухого хода, от перегрева.
- Автоматический контроль за уровнем воды.
- Установка, используется для водоснабжения загородных домов.
- Насос способен автоматически поддерживать нужное давление для продолжительной работы.
- Можно использовать для полива сада или газона.