Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
Арт. X16916475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Мощность, Вт/кв. м
|30
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Применение
|под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
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- Инфракрасная нагревательная плёнка RexVa повышенной термостойкости для тёплого пола серии XМ шириной 100 см. При производстве инфракрасной плёнки серии ХМ добавляется специальное полимерное покрытие, которое придает ей матовый эффект и увеличивает температуру плавления плёнки до 130...140 °C. Данная плёнка может служить, как основным источником тепла в доме (квартире или даче), так и дополнительным, обогревая отдельные зоны помещения. Плёнка практична при монтаже. Вы сможете максимально плотно заполнить обогреваемую поверхность помещения. Плёнку серии ХМ можно положить под любой тип поверхности: ламинат, паркет, ковролин или ПВХ-покрытие.
Преимущества
- Комфорт. Совместима с разными типами напольного покрытия - ламинатом, паркетом, ковролином, плиткой или камнем
- Эффективность. Нагревательный элемент распределен по всему покрытию. Таким образом помещение обогревается равномерно и быстро за 5-40 минут по всей площади
- Экономичность. Инфракрасное излучение имеет меньший показатель расхода электроэнергии, чем другие отопительные системы
- Устойчивость. Толщина нагревательной пленки - 0,338 мм, что значительно защищает её от механических воздействий и деформации
- Безопасность. Пленка не содержит в составе опасных для здоровья человека компонентов, не производит неприятных запахов и ядовитых испарений. Инфракрасное тепло не выжигает кислород и не высушивает воздух, сохраняя его естественную влажность
- Долговечность. 30 лет реального срока службы