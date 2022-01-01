Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310

Преимущества

Комфорт. Совместима с разными типами напольного покрытия - ламинатом, паркетом, ковролином, плиткой или камнем

Эффективность. Нагревательный элемент распределен по всему покрытию. Таким образом помещение обогревается равномерно и быстро за 5-40 минут по всей площади

Экономичность. Инфракрасное излучение имеет меньший показатель расхода электроэнергии, чем другие отопительные системы

Устойчивость. Толщина нагревательной пленки - 0,338 мм, что значительно защищает её от механических воздействий и деформации

Безопасность. Пленка не содержит в составе опасных для здоровья человека компонентов, не производит неприятных запахов и ядовитых испарений. Инфракрасное тепло не выжигает кислород и не высушивает воздух, сохраняя его естественную влажность

Долговечность. 30 лет реального срока службы

Инфракрасная нагревательная плёнка RexVa повышенной термостойкости для тёплого пола серии XМ шириной 100 см. При производстве инфракрасной плёнки серии ХМ добавляется специальное полимерное покрытие, которое придает ей матовый эффект и увеличивает температуру плавления плёнки до 130...140 °C. Данная плёнка может служить, как основным источником тепла в доме (квартире или даче), так и дополнительным, обогревая отдельные зоны помещения. Плёнка практична при монтаже. Вы сможете максимально плотно заполнить обогреваемую поверхность помещения. Плёнку серии ХМ можно положить под любой тип поверхности: ламинат, паркет, ковролин или ПВХ-покрытие.