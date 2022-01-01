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Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
420 ₽
Пленочный тёплый пол
    Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
    Арт. X16916475
    Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
    Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
    Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
    Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
      Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
      Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
      Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310
      Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310

      Инфракрасный теплый пол RexVa ХМ310

      420 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      16 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из магазина, бесплатно
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16916475

      Характеристики

      Производитель
      		RexVa
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Мощность, Вт/кв. м
      		30
      Применение
      		под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
      Все характеристики
      420 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      16 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из магазина, бесплатно
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инфракрасная нагревательная плёнка RexVa повышенной термостойкости для тёплого пола серии XМ шириной 100 см. При производстве инфракрасной плёнки серии ХМ добавляется специальное полимерное покрытие, которое придает ей матовый эффект и увеличивает температуру плавления плёнки до 130...140 °C. Данная плёнка может служить, как основным источником тепла в доме (квартире или даче), так и дополнительным, обогревая отдельные зоны помещения. Плёнка практична при монтаже. Вы сможете максимально плотно заполнить обогреваемую поверхность помещения. Плёнку серии ХМ можно положить под любой тип поверхности: ламинат, паркет, ковролин или ПВХ-покрытие.

        Преимущества

        • Комфорт. Совместима с разными типами напольного покрытия - ламинатом, паркетом, ковролином, плиткой или камнем
        • Эффективность. Нагревательный элемент распределен по всему покрытию. Таким образом помещение обогревается равномерно и быстро за 5-40 минут по всей площади
        • Экономичность. Инфракрасное излучение имеет меньший показатель расхода электроэнергии, чем другие отопительные системы
        • Устойчивость. Толщина нагревательной пленки - 0,338 мм, что значительно защищает её от механических воздействий и деформации
        • Безопасность. Пленка не содержит в составе опасных для здоровья человека компонентов, не производит неприятных запахов и ядовитых испарений. Инфракрасное тепло не выжигает кислород и не высушивает воздух, сохраняя его естественную влажность
        • Долговечность. 30 лет реального срока службы