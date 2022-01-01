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Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
2 490 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
    Арт. О00000027646
    Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
    Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
    Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
    Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
      Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
      Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
      Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
      Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609

      Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609

      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027646

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Stihl Rollomatic E Mini изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей. Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E Mini очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.

        Преимущества

        • Узкая и легкая направляющая
        • Высокая производительность пиления
        • Низкий уровень отдачи