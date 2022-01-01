Шина Stihl Rollomatic E Mini Light 30050007609
Арт. О00000027646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Шина Stihl Rollomatic E Mini изготовлена из трехслойной листовой стали, соединенных электросваркой,.Подходит для широкого круга задач. Оснащена закрытой концевой звездочкой, не требующей обслуживания. Шина предназначена для мелкозвенных пильных цепей. Особенно узкая и поэтому лёгкая направляющая шина Rollomatic E Mini очень хорошей производительностью пиления и пониженной отдачей. Основное применение: для любителей и использования по мере необходимости. Идеальна в комбинации с мелкозвенной пильной цепью Picco-Mini. Корпус шины: хром-молибденовая сталь.
Преимущества
- Узкая и легкая направляющая
- Высокая производительность пиления
- Низкий уровень отдачи