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Термометр Testo 106
4.0
1
Найти аналог
Термометры
    Термометр Testo 106
    Арт. geototal_343
    4.0
    1
    Термометр Testo 106
    Термометр Testo 106
      Термометр Testo 106
      Термометр Testo 106

      Термометр Testo 106

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_343
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		50
      Мин. температура, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пищевой термометр Testo 106 0560 1063 предназначен для измерения уровня температуры пищевых продуктов в супермаркетах, магазинах, столовых и ресторанах. Прибор обладает небольшими размерами и легким весом, тонкий корпус позволяет эффективно использовать прибор в труднодоступных местах. Измерительный наконечник быстро измеряет температуру и не оставляет следов на продуктах. Измеритель работает от 3В батареи с возможностью легкой замены. Все данные выводятся на ЖК-дисплей в высоком разрешении.

        Преимущества

        • Функция "Auto-Hold" позволяет зафиксировать последний результат на дисплее для удобного считывания информации
        • Оптическая и звуковая система оповещения - для предупреждения пользователя о превышении предельной нормы
        • Тонкий корпус позволяет производить работы в труднодоступных местах
        • Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт - 3 В круглая (CR 2032)
        • Срок службы батарейки - 350ч
        • Малый вес (без батарей) - 80 г
        • Небольшой размер - 215x34x19 мм
        • Безсетевая работа от батареи