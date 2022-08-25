Преимущества

Функция "Auto-Hold" позволяет зафиксировать последний результат на дисплее для удобного считывания информации

Оптическая и звуковая система оповещения - для предупреждения пользователя о превышении предельной нормы

Тонкий корпус позволяет производить работы в труднодоступных местах

Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт - 3 В круглая (CR 2032)

Срок службы батарейки - 350ч

Малый вес (без батарей) - 80 г

Небольшой размер - 215x34x19 мм

Безсетевая работа от батареи

Пищевой термометр Testo 106 0560 1063 предназначен для измерения уровня температуры пищевых продуктов в супермаркетах, магазинах, столовых и ресторанах. Прибор обладает небольшими размерами и легким весом, тонкий корпус позволяет эффективно использовать прибор в труднодоступных местах. Измерительный наконечник быстро измеряет температуру и не оставляет следов на продуктах. Измеритель работает от 3В батареи с возможностью легкой замены. Все данные выводятся на ЖК-дисплей в высоком разрешении.