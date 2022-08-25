Термометр Testo 106
Арт. geototal_343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. температура, °С
|50
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Мин. температура, °С
|-20
- Пищевой термометр Testo 106 0560 1063 предназначен для измерения уровня температуры пищевых продуктов в супермаркетах, магазинах, столовых и ресторанах. Прибор обладает небольшими размерами и легким весом, тонкий корпус позволяет эффективно использовать прибор в труднодоступных местах. Измерительный наконечник быстро измеряет температуру и не оставляет следов на продуктах. Измеритель работает от 3В батареи с возможностью легкой замены. Все данные выводятся на ЖК-дисплей в высоком разрешении.
Преимущества
- Функция "Auto-Hold" позволяет зафиксировать последний результат на дисплее для удобного считывания информации
- Оптическая и звуковая система оповещения - для предупреждения пользователя о превышении предельной нормы
- Тонкий корпус позволяет производить работы в труднодоступных местах
- Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт - 3 В круглая (CR 2032)
- Срок службы батарейки - 350ч
- Малый вес (без батарей) - 80 г
- Небольшой размер - 215x34x19 мм
- Безсетевая работа от батареи