Тестер Etari ЛКП ЕТ-06
Арт. X3030379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|80х42х24
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Элементы питания
|крона
- Тестер ETARI ЛКП ЕТ-06 работает с немагнитными покрытиями, такими как краска, резина, пластик, грунт, а также с поверхностями из черного и цветного металлов. Широко используется при покупке/продаже автомобилей, в строительной сфере, химической промышленности и т.д. При бездействии прибор автоматически отключается через 1 минуту. Рекомендуется хранить тестер при температуре от -20 до +60 градусов
Преимущества
- Безопасен для окружающей среды
- Прост и удобен в использовании
- Работает с немагнитными покрытиями, черными и цветными металлами
- Минимальный диаметр измеряемой поверхности: ø10 мм
- Минимальная толщина измеряемой поверхности: 0.5 мм
- Малый вес тестера ETARI ЛКП ЕТ-06 - для комфортной работы