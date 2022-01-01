Преимущества

Безопасен для окружающей среды

Прост и удобен в использовании

Работает с немагнитными покрытиями, черными и цветными металлами

Минимальный диаметр измеряемой поверхности: ø10 мм

Минимальная толщина измеряемой поверхности: 0.5 мм

Малый вес тестера ETARI ЛКП ЕТ-06 - для комфортной работы

Тестер ETARI ЛКП ЕТ-06 работает с немагнитными покрытиями, такими как краска, резина, пластик, грунт, а также с поверхностями из черного и цветного металлов. Широко используется при покупке/продаже автомобилей, в строительной сфере, химической промышленности и т.д. При бездействии прибор автоматически отключается через 1 минуту. Рекомендуется хранить тестер при температуре от -20 до +60 градусов