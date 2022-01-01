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Тестер Etari ЛКП ЕТ-06
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Толщиномеры
    Тестер Etari ЛКП ЕТ-06
    Арт. X3030379
    Тестер Etari ЛКП ЕТ-06

      Тестер Etari ЛКП ЕТ-06

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X3030379

      Характеристики

      Производитель
      		Etari
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		80х42х24
      Элементы питания
      		крона
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тестер ETARI ЛКП ЕТ-06 работает с немагнитными покрытиями, такими как краска, резина, пластик, грунт, а также с поверхностями из черного и цветного металлов. Широко используется при покупке/продаже автомобилей, в строительной сфере, химической промышленности и т.д. При бездействии прибор автоматически отключается через 1 минуту. Рекомендуется хранить тестер при температуре от -20 до +60 градусов

        Преимущества

        • Безопасен для окружающей среды
        • Прост и удобен в использовании
        • Работает с немагнитными покрытиями, черными и цветными металлами
        • Минимальный диаметр измеряемой поверхности: ø10 мм
        • Минимальная толщина измеряемой поверхности: 0.5 мм
        • Малый вес тестера ETARI ЛКП ЕТ-06 - для комфортной работы