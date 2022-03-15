Шкаф-зеркало Альбатрос Гротеск 60С, цвет белый

Шкаф-зеркало Гротеск 60С белый стильное и практичное приобретение для вашей ванной комнаты. Как показано на фото, данная модель выполняет функции шкафа для гигиенических принадлежностей. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП, кромка — из ПВХ. Фасады сделаны из МДФ и облицованы глянцевой плёнкой ПВХ белого цвета — она защищает мебель при повышенной влажности. Вы оцените лёгкость и простоту ухода.