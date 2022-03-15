Шкаф-зеркало Альбатрос Гротеск 60С, цвет белый
Арт. X169154305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Форма зеркала
|асимметричное
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Материал
|ЛДСП, МДФ
- Шкаф-зеркало Гротеск 60С белый стильное и практичное приобретение для вашей ванной комнаты. Как показано на фото, данная модель выполняет функции шкафа для гигиенических принадлежностей. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП, кромка — из ПВХ. Фасады сделаны из МДФ и облицованы глянцевой плёнкой ПВХ белого цвета — она защищает мебель при повышенной влажности. Вы оцените лёгкость и простоту ухода.