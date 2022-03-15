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Шкаф-зеркало Альбатрос Гротеск 60С, цвет белый
5.0
2
Найти аналог
Зеркала
    Шкаф-зеркало Альбатрос Гротеск 60С, цвет белый
    Арт. X169154305
    5.0
    2
    Шкаф-зеркало Альбатрос Гротеск 60С, цвет белый

      Шкаф-зеркало Альбатрос Гротеск 60С, цвет белый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169154305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Альбатрос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		асимметричное
      Материал
      		ЛДСП, МДФ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шкаф-зеркало Гротеск 60С белый стильное и практичное приобретение для вашей ванной комнаты. Как показано на фото, данная модель выполняет функции шкафа для гигиенических принадлежностей. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП, кромка — из ПВХ. Фасады сделаны из МДФ и облицованы глянцевой плёнкой ПВХ белого цвета — она защищает мебель при повышенной влажности. Вы оцените лёгкость и простоту ухода.