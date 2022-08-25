Уровень с призматич. базой Энкор 10111, 800 мм
Арт. Х131620058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень с призматической базой 800 мм УС-П-3 Энкор 10111 позволит с высокой точностью определить отклонения поверхностей. Используется при ремонте или строительстве. Ампулы находятся в специальных кольцах для защиты при ударе или падении уровня.
Преимущества
- Заглушки по бокам - защита от механических повреждений при падении
- Износостойкость
- Удобен при работе на трубах
- Длина 800 мм
- Три фрезерованные поверхности, одна из которых имеет V-образную форму
- Профиль 765 гр./п.м
- Призматическая база - высокая точность измерений
- Акриловые глазки для вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостей