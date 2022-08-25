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Уровень с призматич. базой Энкор 10111, 800 мм
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень с призматич. базой Энкор 10111, 800 мм
    Арт. Х131620058
    5.0
    1
    Уровень с призматич. базой Энкор 10111, 800 мм

      Уровень с призматич. базой Энкор 10111, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131620058
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень с призматической базой 800 мм УС-П-3 Энкор 10111 позволит с высокой точностью определить отклонения поверхностей. Используется при ремонте или строительстве. Ампулы находятся в специальных кольцах для защиты при ударе или падении уровня.

        Преимущества

        • Заглушки по бокам - защита от механических повреждений при падении
        • Износостойкость
        • Удобен при работе на трубах
        • Длина 800 мм
        • Три фрезерованные поверхности, одна из которых имеет V-образную форму
        • Профиль 765 гр./п.м
        • Призматическая база - высокая точность измерений
        • Акриловые глазки для вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостей