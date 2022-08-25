Уровень с призматич. базой Энкор 10111, 800 мм

Преимущества

Заглушки по бокам - защита от механических повреждений при падении

Износостойкость

Удобен при работе на трубах

Длина 800 мм

Три фрезерованные поверхности, одна из которых имеет V-образную форму

Профиль 765 гр./п.м

Призматическая база - высокая точность измерений

Акриловые глазки для вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостей

Уровень с призматической базой 800 мм УС-П-3 Энкор 10111 позволит с высокой точностью определить отклонения поверхностей. Используется при ремонте или строительстве. Ампулы находятся в специальных кольцах для защиты при ударе или падении уровня.