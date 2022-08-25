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Строительный уровень Энкор 1/30 УС 5-3 5406, 1200 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Энкор 1/30 УС 5-3 5406, 1200 мм
    Арт. Х131620061
    5.0
    1
    Строительный уровень Энкор 1/30 УС 5-3 5406, 1200 мм

      Строительный уровень Энкор 1/30 УС 5-3 5406, 1200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620061
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень 1200 мм 1/30 УС 5-3 Энкор 5406 пригодится во время ремонтных работ, например, при отделке стен и потолков. Он позволяет одновременно определить отклонения вертикальных и горизонтальных поверхностей. Прочность корпуса обусловлена наличием ребер жесткости. Для надежного удержания инструмента в корпусе проделаны отверстия.

        Преимущества

        • Длина 120 см
        • Заглушки по краям уровня - защита от повреждений при падении и предотвращение скольжения на наклонных поверхностях
        • Колбы изготовлены из акрила
        • Износоустойчивость