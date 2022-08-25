Строительный уровень Энкор 1/30 УС 5-3 5406, 1200 мм

Преимущества

Длина 120 см

Заглушки по краям уровня - защита от повреждений при падении и предотвращение скольжения на наклонных поверхностях

Колбы изготовлены из акрила

Износоустойчивость

Уровень 1200 мм 1/30 УС 5-3 Энкор 5406 пригодится во время ремонтных работ, например, при отделке стен и потолков. Он позволяет одновременно определить отклонения вертикальных и горизонтальных поверхностей. Прочность корпуса обусловлена наличием ребер жесткости. Для надежного удержания инструмента в корпусе проделаны отверстия.