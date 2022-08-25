Строительный уровень Энкор 1/30 УС 5-3 5406, 1200 мм
Арт. Х131620061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень 1200 мм 1/30 УС 5-3 Энкор 5406 пригодится во время ремонтных работ, например, при отделке стен и потолков. Он позволяет одновременно определить отклонения вертикальных и горизонтальных поверхностей. Прочность корпуса обусловлена наличием ребер жесткости. Для надежного удержания инструмента в корпусе проделаны отверстия.
Преимущества
- Длина 120 см
- Заглушки по краям уровня - защита от повреждений при падении и предотвращение скольжения на наклонных поверхностях
- Колбы изготовлены из акрила
- Износоустойчивость