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Кислородный заправочный регулятор Джет
5.0
2
2 925 ₽
Кислородные редукторы
    Кислородный заправочный узел Джет
    Арт. 713142
    5.0
    2
    Кислородный заправочный регулятор Джет

      Кислородный заправочный узел Джет

      2 925 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		85.5x38x187
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      2 925 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Устройство заправочное кислородное 25 МПа Джет позволяет заправлять баллоны кислородом в помещении или на открытом воздухе. Так как узел заправочный кислородный изготовлен из латуни, он хорошо фиксирует шланги для переправки газового вещества. Обладает противоударными свойствами, и легко ремонтируется при появлении непреднамеренных повреждений. Присоединительная гайка имеет разъем G ¾ . Имеется вмонтированный прибор, измеряющий давление. Рекомендуется внимательно следить за показателем давления в баллоне, так как при расширении газа повышается температура самого баллона. Если нагрев будет свыше пятидесяти градусов, возможно возникновение аварийной ситуации. Кислородный заправочный узел джет купить можно недорого в Интернет-магазине Бигам

        Преимущества

        • Прочный
        • Ударостойкий
        • Имеет встроенный манометр
        • Универсальный