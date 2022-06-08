Кислородный заправочный регулятор Джет

Кислородный заправочный узел Джет
Арт. 713142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|85.5x38x187
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Класс товара
|профессиональный
- Устройство заправочное кислородное 25 МПа Джет позволяет заправлять баллоны кислородом в помещении или на открытом воздухе. Так как узел заправочный кислородный изготовлен из латуни, он хорошо фиксирует шланги для переправки газового вещества. Обладает противоударными свойствами, и легко ремонтируется при появлении непреднамеренных повреждений. Присоединительная гайка имеет разъем G ¾ . Имеется вмонтированный прибор, измеряющий давление. Рекомендуется внимательно следить за показателем давления в баллоне, так как при расширении газа повышается температура самого баллона. Если нагрев будет свыше пятидесяти градусов, возможно возникновение аварийной ситуации. Кислородный заправочный узел джет купить можно недорого в Интернет-магазине Бигам
Преимущества
- Прочный
- Ударостойкий
- Имеет встроенный манометр
- Универсальный