Кислородный заправочный регулятор Джет

Устройство заправочное кислородное 25 МПа Джет позволяет заправлять баллоны кислородом в помещении или на открытом воздухе. Так как узел заправочный кислородный изготовлен из латуни, он хорошо фиксирует шланги для переправки газового вещества. Обладает противоударными свойствами, и легко ремонтируется при появлении непреднамеренных повреждений. Присоединительная гайка имеет разъем G ¾ . Имеется вмонтированный прибор, измеряющий давление. Рекомендуется внимательно следить за показателем давления в баллоне, так как при расширении газа повышается температура самого баллона. Если нагрев будет свыше пятидесяти градусов, возможно возникновение аварийной ситуации. Кислородный заправочный узел джет купить можно недорого в Интернет-магазине Бигам

Преимущества