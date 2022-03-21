Смесительный узел Varmega VM15001
Арт. X169122110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Циркуляционный насос
|Нет
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Термостат
|Нет
- Компактный термостатический смесительно-регулировочный узел Varmega предназначен для использования в низкотемпературных системах отопления (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок и т. д.). Монтаж смесительного узла на коллектор простой и быстрый, не требует установки дополнительных кронштейнов. В качестве дополнительной опции смесительный узел может быть укомплектован блоком управления байпасом насоса.
Преимущества
- Термостатический смесительно-регулировочный узел Varmega для низкотемпературных систем отопления
- Основной задачей смесительного узла является автоматическое поддержание температуры на заданном уровне