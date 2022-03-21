Смесительный узел Varmega VM15001

Преимущества

Термостатический смесительно-регулировочный узел Varmega для низкотемпературных систем отопления

Основной задачей смесительного узла является автоматическое поддержание температуры на заданном уровне

Компактный термостатический смесительно-регулировочный узел Varmega предназначен для использования в низкотемпературных системах отопления (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок и т. д.). Монтаж смесительного узла на коллектор простой и быстрый, не требует установки дополнительных кронштейнов. В качестве дополнительной опции смесительный узел может быть укомплектован блоком управления байпасом насоса.