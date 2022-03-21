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Смесительный узел Varmega VM15001
5.0
2
Найти аналог
Насосно-смесительные узлы
    Смесительный узел Varmega VM15001
    Арт. X169122110
    5.0
    2
    Смесительный узел Varmega VM15001

      Смесительный узел Varmega VM15001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169122110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Циркуляционный насос
      		Нет
      Термостат
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный термостатический смесительно-регулировочный узел Varmega предназначен для использования в низкотемпературных системах отопления (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок и т. д.). Монтаж смесительного узла на коллектор простой и быстрый, не требует установки дополнительных кронштейнов. В качестве дополнительной опции смесительный узел может быть укомплектован блоком управления байпасом насоса.

        Преимущества

        • Термостатический смесительно-регулировочный узел Varmega для низкотемпературных систем отопления
        • Основной задачей смесительного узла является автоматическое поддержание температуры на заданном уровне