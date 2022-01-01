Теплоизоляция бухта Valtec СУПЕР ПРОТЕКТ 22, 4мм, 10м, СИНИЙ
Арт. X16916223
Характеристики
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Производитель
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Длина, м
|10
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Толщина, мм
|4
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Внутренний диаметр, мм
|22
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Материал
|вспененный полиэтилен
Описание:(VT.SP.R10B) Трубная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена с наружным покрытием из полимерной пленки, которое на 50 % повышает прочность трубок и служит защитой материала от механических повреждений и агрессивных строительных сред. Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» идеально подходит для защиты труб при прокладке в строительных конструкциях – полу или стенах. Благодаря упругости материала бетонная стяжка защищена от растрескивания при тепловом линейном расширении труб. Теплоизолирующие трубки «VALTEC Супер Протект» поставляются в бухтах. Для цветовой дифференциации трубопроводов продукт выпускается с красной и синей оболочкой.