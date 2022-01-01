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Теплоизоляция бухта Valtec СУПЕР ПРОТЕКТ 22, 4мм, 10м, СИНИЙ
250 ₽
Теплоизоляция для труб
    Теплоизоляция бухта Valtec СУПЕР ПРОТЕКТ 22, 4мм, 10м, СИНИЙ
    Арт. X16916223
    Теплоизоляция бухта Valtec СУПЕР ПРОТЕКТ 22, 4мм, 10м, СИНИЙ

      Теплоизоляция бухта Valtec СУПЕР ПРОТЕКТ 22, 4мм, 10м, СИНИЙ

      250 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16916223

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Длина, м
      		10
      Толщина, мм
      		4
      Внутренний диаметр, мм
      		22
      Материал
      		вспененный полиэтилен
      Все характеристики
      250 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        (VT.SP.R10B) Трубная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена с наружным покрытием из полимерной пленки, которое на 50 % повышает прочность трубок и служит защитой материала от механических повреждений и агрессивных строительных сред. Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» идеально подходит для защиты труб при прокладке в строительных конструкциях – полу или стенах. Благодаря упругости материала бетонная стяжка защищена от растрескивания при тепловом линейном расширении труб. Теплоизолирующие трубки «VALTEC Супер Протект» поставляются в бухтах. Для цветовой дифференциации трубопроводов продукт выпускается с красной и синей оболочкой.