Теплоизоляция бухта Valtec СУПЕР ПРОТЕКТ 22, 4мм, 10м, СИНИЙ

Описание: (VT.SP.R10B) Трубная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена с наружным покрытием из полимерной пленки, которое на 50 % повышает прочность трубок и служит защитой материала от механических повреждений и агрессивных строительных сред. Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» идеально подходит для защиты труб при прокладке в строительных конструкциях – полу или стенах. Благодаря упругости материала бетонная стяжка защищена от растрескивания при тепловом линейном расширении труб. Теплоизолирующие трубки «VALTEC Супер Протект» поставляются в бухтах. Для цветовой дифференциации трубопроводов продукт выпускается с красной и синей оболочкой.