Ванна стальная Estap 1500*710*400 см. белая, с ножками
Арт. X169153256
Характеристики
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Производитель
|Estap
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Возможность установки панели
|Нет
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Ножки в комплекте
|Нет
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Ручки
|Нет
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С сиденьем
|Нет
- Ванна стальная ESTAP прямоугольная - отличается простотой линий и элегантностью формы. Ванна выполнена из прочной стали, покрытой белоснежной эмалью высокого качества. Она значительно легче чугунных аналогов, не требует особого ухода и при надлежащем уходе прослужит много лет, не теряя своей эстетической привлекательности.