Ванна стальная Estap 1500*710*400 см. белая, с ножками

Ванна стальная ESTAP прямоугольная - отличается простотой линий и элегантностью формы. Ванна выполнена из прочной стали, покрытой белоснежной эмалью высокого качества. Она значительно легче чугунных аналогов, не требует особого ухода и при надлежащем уходе прослужит много лет, не теряя своей эстетической привлекательности.