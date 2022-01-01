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Венец сменный Stihl 0000 642 1223 *05018* 3/8" 7 зубов
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Венцы сменные
Венец сменный Stihl 0000 642 1223 *05018* 3/8" 7 зубов
Венцы сменные
Венец сменный Stihl 0000 642 1223 *05018* 3/8" 7 зубов
Арт. X3873812
Венец сменный Stihl 0000 642 1223 *05018* 3/8" 7 зубов
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Нет в наличии
Арт. X3873812
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Описание
Венец Stihl 3/8ʺ 7z (артикул – 0000 642 1223) – сменный элемент цепи для бензопил, который является приводом цепи. Подходит на цепь 3/8ʺ.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы