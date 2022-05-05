Вилка EKF каб. 16А 2Р+Е 220В 013

Преимущества

Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов

Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены

Пружины защищены от коррозии

Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания

Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP54)

Наличие специального сальника для кабеля различного сечения

Вилка 013 2Р+РЕ 16А 220В IP44 IEK Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.