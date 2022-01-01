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Вилы садовые BRIGADIER 87081 (1300 мм)
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Вилы
    Вилы садовые BRIGADIER 87081 (1300 мм)
    Арт. X1903969906
    Вилы садовые BRIGADIER 87081 (1300 мм)

      Вилы садовые BRIGADIER 87081 (1300 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903969906

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Общая длина, мм
      		1300
      Материал черенка
      		дерево
      Наличие черенка
      		Нет
      Вес, кг
      		1.38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовые вилы 1300мм Brigadier 87081 состоят из стальной рабочей части, подверженной закаливанию при высоких температурах для повышения эксплуатационных характеристик, и деревянного черенка. 

        Преимущества

        • Антикоррозионное порошковое покрытие продлевает срок службы вил. 
        • Данный инструмент предназначен для работы с сеном, свежескошенной травой, ветками и прочим мусором на территории участка.