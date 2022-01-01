Вилы садовые BRIGADIER 87081 (1300 мм)
Арт. X1903969906
Характеристики
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Производитель
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Общая длина, мм
|1300
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Материал черенка
|дерево
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Наличие черенка
|Нет
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Вес, кг
|1.38
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- -271 ₽
- Персональная скидка
- Садовые вилы 1300мм Brigadier 87081 состоят из стальной рабочей части, подверженной закаливанию при высоких температурах для повышения эксплуатационных характеристик, и деревянного черенка.
Преимущества
- Антикоррозионное порошковое покрытие продлевает срок службы вил.
- Данный инструмент предназначен для работы с сеном, свежескошенной травой, ветками и прочим мусором на территории участка.