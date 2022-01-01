Вилы садовые BRIGADIER 87081 (1300 мм)

Преимущества

Антикоррозионное порошковое покрытие продлевает срок службы вил.

Данный инструмент предназначен для работы с сеном, свежескошенной травой, ветками и прочим мусором на территории участка.

Садовые вилы 1300мм Brigadier 87081 состоят из стальной рабочей части, подверженной закаливанию при высоких температурах для повышения эксплуатационных характеристик, и деревянного черенка.