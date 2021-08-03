Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром

Зеркало двухстороннее, стандартное с 3-х кратным увеличением. Благодаря конструкции зеркала, его можно разместить так, как вам будет удобно. Зеркало вращается на 360 градусов по вертикали и горизонтали, что позволяет регулировать угол наклона зеркала и легко развернуть к себе нужной стороной. Также при помощи складной шарнирной ножки зеркало можно приблизить к лицу или убрать к стене.