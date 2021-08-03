Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром
5.0
1
2 835 ₽
Зеркала
  • Персональная скидка
Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром
Арт. X1691459003
5.0
1
Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром
Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром
  • Персональная скидка
Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром
Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром

Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 835 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691459003
5.0
1

Характеристики

Производитель
WasserKRAFT
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Германия
Форма зеркала
круглое
Материал
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 835 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Зеркало двухстороннее, стандартное с 3-х кратным увеличением. Благодаря конструкции зеркала, его можно разместить  так, как вам будет удобно. Зеркало вращается на 360 градусов по вертикали и горизонтали, что позволяет регулировать угол наклона зеркала и легко развернуть к себе нужной стороной. Также при помощи складной шарнирной ножки зеркало можно приблизить к лицу или убрать к стене.