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Зеркало для ванны WasserKraft K-1000 9060153, хром
Арт. X1691459003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Форма зеркала
|круглое
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Материал
|металл
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- Зеркало двухстороннее, стандартное с 3-х кратным увеличением. Благодаря конструкции зеркала, его можно разместить так, как вам будет удобно. Зеркало вращается на 360 градусов по вертикали и горизонтали, что позволяет регулировать угол наклона зеркала и легко развернуть к себе нужной стороной. Также при помощи складной шарнирной ножки зеркало можно приблизить к лицу или убрать к стене.