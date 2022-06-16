Рулетка Лакра Toolberg 2511205 (5 м, 19 мм)
Арт. Ю00000023892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
- Рулетка 5 метров (резинопластиковая) "T4P" 2511205 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.
Преимущества
- Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
- Эргономичный резино-пластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
- Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье