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Рулетка Лакра Toolberg 2511205 (5 м, 19 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Лакра Toolberg 2511205 (5 м, 19 мм)
    Арт. Ю00000023892
    5.0
    2
    Рулетка Лакра Toolberg 2511205 (5 м, 19 мм)

      Рулетка Лакра Toolberg 2511205 (5 м, 19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000023892
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка 5 метров (резинопластиковая) "T4P" 2511205 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Надежный фиксатор полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Эргономичный резино-пластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье