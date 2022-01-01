Соединитель пластиковых воздуховодов Эра 620ТФ16П, 60x204/160 мм

Преимущества

Изготовлен из белого пластика

Надежность

Практичность

Легкий вес

Соединитель пластиковых воздуховодов Т-образный Эра 620ТФ16П, 60x204/160 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции и отводов с воздухораспределителями или круглыми воздуховодами под углом 90°. Соединяется напрямую c прямоугольными воздуховодами и воздухораспределителями, имеющими фланец (например 10РК, 10АПВП). Соединяется напрямую с прямоугольными воздуховодами, а с круглыми - через соединитель соответствующего диаметра.