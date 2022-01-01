Бак для душа АКВАТЕК 0-16-2590,120 л

Бак для душа Акватек 120 литров черный 950х950х305 0-16-2590 служит для хранения воды, пригодной для принятия уличного душа.
Преимущества:
- Размер - 950х950х305 мм;
- Бак для душа объем 120 литров предназначен для создания душевых кабин и летнего душа на загородных участках;
- Производится методом ротационного формования из полиэтилена средней плотности;
- Бак для душа Акватек 0-16-2590 черного цвета, что обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды и предотвращает ее от зацветания и загрязнения, так как не проникают солнечные лучи;
- Малый вес позволяет легко монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья;
- Также возможно хранение пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.
Комплектация:
- Емкость;
- Инспекционная крышка с дыхательным клапаном;
- Резьбовое кольцо соответствующего цвета;
- Резьбовые штуцера с гайками - 2 шт.