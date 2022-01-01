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Бак для душа АКВАТЕК 0-16-2590,120 л
Найти аналог
Баки для душа
    Бак для душа АКВАТЕК 0-16-2590,120 л
    Арт. Ю00000021446
    Бак для душа АКВАТЕК 0-16-2590,120 л

      Бак для душа АКВАТЕК 0-16-2590,120 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000021446

      Характеристики

      Производитель
      		Акватек
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бак для душа Акватек 120 литров черный 950х950х305 0-16-2590 служит для хранения воды, пригодной для принятия уличного душа.

        Преимущества:

        • Размер - 950х950х305 мм;
        • Бак для душа объем 120 литров предназначен для создания душевых кабин и летнего душа на загородных участках;
        • Производится методом ротационного формования из полиэтилена средней плотности;
        • Бак для душа Акватек 0-16-2590 черного цвета, что обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды и предотвращает ее от зацветания и загрязнения, так как не проникают солнечные лучи;
        • Малый вес позволяет легко монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья;
        • Также возможно хранение пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.

        Комплектация:

        • Емкость;
        • Инспекционная крышка с дыхательным клапаном;
        • Резьбовое кольцо соответствующего цвета;
        • Резьбовые штуцера с гайками - 2 шт.