Бак для душа АКВАТЕК 0-16-2590,120 л

Преимущества:

Размер - 950х950х305 мм;

Бак для душа объем 120 литров предназначен для создания душевых кабин и летнего душа на загородных участках;

Производится методом ротационного формования из полиэтилена средней плотности;

Бак для душа Акватек 0-16-2590 черного цвета, что обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды и предотвращает ее от зацветания и загрязнения, так как не проникают солнечные лучи;

Малый вес позволяет легко монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья;

Также возможно хранение пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.

Комплектация:

Емкость;

Инспекционная крышка с дыхательным клапаном;

Резьбовое кольцо соответствующего цвета;

Резьбовые штуцера с гайками - 2 шт.

Бак для душа Акватек 120 литров черный 950х950х305 0-16-2590 служит для хранения воды, пригодной для принятия уличного душа.