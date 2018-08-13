Бак д/душа Акватек (черный 950*950*440)

Преимущества

Размер - 950х950х440 мм

Бак для душа объем 240 литров предназначен для создания душевых кабин и летнего душа на загородных участках

Производится методом ротационного формования из полиэтилена средней плотности

Бак для душа Акватек 0-16-2602 черного цвета, что обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды и предотвращает ее от зацветания и загрязнения, так как не проникают солнечные лучи

Малый вес позволяет легко монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья

Возможно хранение пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ

Бак для душа Акватек 240 черный 950х950х440 0-16-2602 подойдет для создания душевых кабин и летнего душа. Корпус выполнен из полиэтилена методом ротационного формования. Черный цвет бака подразумевает быстрый нагрев воды.