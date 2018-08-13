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Бак д/душа Акватек (черный 950*950*440)
4.0
1
7 930 ₽
Баки для душа
  • Персональная скидка
Бак д/душа Акватек (черный 950*950*440)
Арт. X169450
4.0
1
Бак д/душа Акватек (черный 950*950*440)
  • Персональная скидка

Бак д/душа Акватек (черный 950*950*440)

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7 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X169450
4.0
1

Характеристики

Производитель
Акватек
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бак для душа Акватек 240 черный 950х950х440 0-16-2602 подойдет для создания душевых кабин и летнего душа. Корпус выполнен из полиэтилена методом ротационного формования. Черный цвет бака подразумевает быстрый нагрев воды.

    Преимущества

    • Размер - 950х950х440 мм
    • Бак для душа объем 240 литров предназначен для создания душевых кабин и летнего душа на загородных участках
    • Производится методом ротационного формования из полиэтилена средней плотности
    • Бак для душа Акватек 0-16-2602 черного цвета, что обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды и предотвращает ее от зацветания и загрязнения, так как не проникают солнечные лучи
    • Малый вес позволяет легко монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья
    • Возможно хранение пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ