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Бак д/душа Акватек (черный 950*950*440)
Арт. X169450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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- Бак для душа Акватек 240 черный 950х950х440 0-16-2602 подойдет для создания душевых кабин и летнего душа. Корпус выполнен из полиэтилена методом ротационного формования. Черный цвет бака подразумевает быстрый нагрев воды.
Преимущества
- Размер - 950х950х440 мм
- Бак для душа объем 240 литров предназначен для создания душевых кабин и летнего душа на загородных участках
- Производится методом ротационного формования из полиэтилена средней плотности
- Бак для душа Акватек 0-16-2602 черного цвета, что обеспечивает быстрый нагрев хранящейся в баке воды и предотвращает ее от зацветания и загрязнения, так как не проникают солнечные лучи
- Малый вес позволяет легко монтировать и демонтировать бак в периоды межсезонья
- Возможно хранение пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ