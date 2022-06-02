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Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
4.5
2
1 990 ₽
Анемометры
  • Персональная скидка
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Арт. О00000002862
4.5
2
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546

Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546

1 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
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-60 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002862
4.5
2

Характеристики

Производитель
Ada
Макс. скорость воздуха, м/с
30
Точность, %
5
Портативный
Да
Габариты, мм
47x21x126
Все характеристики
  • Персональная скидка
1 990 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-60 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp IP65 А00546 предназначен для одновременного измерения скорости воздуха и его температуры. Дисплей с подсветкой облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Функция автоматического отключения экономит заряд батареи и увеличивает время работы. А своевременную смену элемента питания обеспечивает индикатор уровня заряда.

    Преимущества

    • Класс защиты IP65 - для работы во время дождя или на пыльных площадках
    • Индикатор уровня заряда - для своевременной смены батареи
    • Автоотключение - для экономии заряда
    • Дисплей с подсветкой - для работы в темных условиях
    • Имеет четыре режима измерения скорости и два температуры - для универсальности