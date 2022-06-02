Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546

Преимущества

Класс защиты IP65 - для работы во время дождя или на пыльных площадках

Индикатор уровня заряда - для своевременной смены батареи

Автоотключение - для экономии заряда

Дисплей с подсветкой - для работы в темных условиях

Имеет четыре режима измерения скорости и два температуры - для универсальности

Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp IP65 А00546 предназначен для одновременного измерения скорости воздуха и его температуры. Дисплей с подсветкой облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Функция автоматического отключения экономит заряд батареи и увеличивает время работы. А своевременную смену элемента питания обеспечивает индикатор уровня заряда.