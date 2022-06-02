Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Арт. О00000002862
Характеристики
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Производитель
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Макс. скорость воздуха, м/с
|30
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Точность, %
|5
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Портативный
|Да
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Габариты, мм
|47x21x126
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- Анемометр с крыльчаткой ADA AeroTemp IP65 А00546 предназначен для одновременного измерения скорости воздуха и его температуры. Дисплей с подсветкой облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Функция автоматического отключения экономит заряд батареи и увеличивает время работы. А своевременную смену элемента питания обеспечивает индикатор уровня заряда.
Преимущества
- Класс защиты IP65 - для работы во время дождя или на пыльных площадках
- Индикатор уровня заряда - для своевременной смены батареи
- Автоотключение - для экономии заряда
- Дисплей с подсветкой - для работы в темных условиях
- Имеет четыре режима измерения скорости и два температуры - для универсальности