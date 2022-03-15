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Цепь Patriot PG-C91VS-64 (3/8", 1,3 мм, 64 звена)
5.0
1
520 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Patriot PG-C91VS-64 (3/8", 1,3 мм, 64 звена)
    Арт. X1881356
    5.0
    1
    Цепь Patriot PG-C91VS-64 (3/8", 1,3 мм, 64 звена)

      Цепь Patriot PG-C91VS-64 (3/8", 1,3 мм, 64 звена)

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1881356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь PATRIOT PG-C91VS-64 используется в работе с цепными пилами Патриот. Применяется в бытовых целях: подходит для пиления сучьев, веток, распила тонких деревьев и кустов. Срез получается ровный и чистый благодаря геометрии режущих элементов. Цепь имеет низкий уровень вибрации и небольшую отдачу, что делает работу комфортной. Следует помнить, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ей необходима постоянная смазка.