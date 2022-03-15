Цепь Patriot PG-C91VS-64 (3/8", 1,3 мм, 64 звена)
Арт. X1881356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Цепь PATRIOT PG-C91VS-64 используется в работе с цепными пилами Патриот. Применяется в бытовых целях: подходит для пиления сучьев, веток, распила тонких деревьев и кустов. Срез получается ровный и чистый благодаря геометрии режущих элементов. Цепь имеет низкий уровень вибрации и небольшую отдачу, что делает работу комфортной. Следует помнить, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ей необходима постоянная смазка.