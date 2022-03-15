Цепь Champion 00107 (кольцо) 0,325"-1,3мм-64(LP)
Арт. X18813126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|38
- Данная цепь предназначена для работы с цепными пилами. Отличием этой цепи от остальных является максимальная производительность, которая достигается путем использования чизельных режущих звений с прямоугольными боковыми гранями.
Преимущества:
- Высокоскоростная цепь, для которой характерна низкая вибрация
- Уникальная система смазки снижает трение и общий износ цепи