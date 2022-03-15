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Цепь Champion 00107 (кольцо) 0,325"-1,3мм-64(LP)
5.0
1
708 ₽
910 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Champion 00107 (кольцо) 0,325"-1,3мм-64(LP)
    Арт. X18813126
    5.0
    1
    Цепь Champion 00107 (кольцо) 0,325"-1,3мм-64(LP)

      Цепь Champion 00107 (кольцо) 0,325"-1,3мм-64(LP)

      • -202 ₽
      708 ₽
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813126
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      • -202 ₽
      708 ₽
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данная цепь предназначена для работы с цепными пилами. Отличием этой цепи от остальных является максимальная производительность, которая достигается путем использования чизельных режущих звений с прямоугольными боковыми гранями.

        Преимущества:

        • Высокоскоростная цепь, для которой характерна низкая вибрация
        • Уникальная система смазки снижает трение и общий износ цепи