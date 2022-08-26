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Цепь 23RM Pro 64 звена Stihl 36930060064
5.0
1
1 429 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 23RM Pro 64 звена Stihl 36930060064
    Арт. О00000026785
    5.0
    1
    Цепь 23RM Pro 64 звена Stihl 36930060064

      Цепь 23RM Pro 64 звена Stihl 36930060064

      1 429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026785
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      1 429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 64 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

        Преимущества

        • Удобство
        • Низкая вибрация
        • Низкая отдача
        • Мягкий рез
        • Низкий уровень шума
        • Высокая производительность пиления и прорезания
        • Высокая скорость пиления
        • Плавный ход