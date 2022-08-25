Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064
5.0
1
1 429 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064
    Арт. О00000026786
    5.0
    1
    Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064
    Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064
      Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064
      Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064

      Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064

      1 429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026786
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      1 429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эта модель цепи STIHL рекомендуется для установки на бытовые бензопилы средней и большой мощности. Используется для валки деревьев, раскряжевки и обрезки сучьев, а также в бытовых целях и для ухода за деревьями в лесных хозяйствах. Режущая гарнитура отличается высокой производительностью, незначительной отдачей, плавностью хода и высоким уровнем комфорта для оператора.
        Цепное полотно – одна из важнейших деталей мотопилы, влияющая не только на производительность, но и на износ двигателя, муфты и шины. Чем меньше будет нагрузка на двигатель, тем дольше агрегат будет работать. Нагрузка на двигатель при использовании этой модели уменьшается за счет уникальной системы смазки, уменьшенной ширины пропила и острых каленых режущих зубьев типа RSC долотообразного типа. Особая форма зуба (острая кромка прямоугольной формы) и соединительного звена со свободным пространством на задней части, гасит вибрацию в процессе пиления.