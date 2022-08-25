Цепь 23RS Pro 64 звена Stihl 36900060064

Эта модель цепи STIHL рекомендуется для установки на бытовые бензопилы средней и большой мощности. Используется для валки деревьев, раскряжевки и обрезки сучьев, а также в бытовых целях и для ухода за деревьями в лесных хозяйствах. Режущая гарнитура отличается высокой производительностью, незначительной отдачей, плавностью хода и высоким уровнем комфорта для оператора.

Цепное полотно – одна из важнейших деталей мотопилы, влияющая не только на производительность, но и на износ двигателя, муфты и шины. Чем меньше будет нагрузка на двигатель, тем дольше агрегат будет работать. Нагрузка на двигатель при использовании этой модели уменьшается за счет уникальной системы смазки, уменьшенной ширины пропила и острых каленых режущих зубьев типа RSC долотообразного типа. Особая форма зуба (острая кромка прямоугольной формы) и соединительного звена со свободным пространством на задней части, гасит вибрацию в процессе пиления.