Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 36840060064, 64 звена

Преимущества

Низкая вибрация

Низкий уровень отдачи

Мягкий рез

Плавный процесс пиления

Низкий уровень шума

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC 64 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.