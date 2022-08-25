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Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 36840060064, 64 звена
5.0
1
1 260 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 36840060064, 64 звена
    Арт. О00000027639
    5.0
    1
    Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 36840060064, 64 звена

      Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 36840060064, 64 звена

      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027639
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      1 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC 64 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности. 

        Преимущества

        • Низкая вибрация
        • Низкий уровень отдачи
        • Мягкий рез
        • Плавный процесс пиления
        • Низкий уровень шума