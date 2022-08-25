Цепь Stihl Rapid Micro Comfort 23RMC 36840060064, 64 звена
Арт. О00000027639
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|38
- Пильная цепь Rapid Micro Comfort 23RMC 64 звеньев комфорт-класса обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом, плавным процессом пиления и незначительным уровнем шума. Она разработана для бензопил небольшой и средней мощности.
Преимущества
- Низкая вибрация
- Низкий уровень отдачи
- Мягкий рез
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума