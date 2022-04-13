Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064

Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

Преимущества