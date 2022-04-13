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Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
5.0
2
1 352 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
    Арт. X188380
    5.0
    2
    Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
    Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
    Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
      Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
      Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
      Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064

      Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064

      1 352 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188380
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      1 352 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Плавный процесс пиления
        • Низкий уровень шума