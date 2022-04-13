Пильная цепь 25RMC 64 звена, 0,325" Stihl 36280000064
Арт. X188380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|38
- Цепь Rapid Micro Comfort 25RMC 64 звеньев подходит как для профессионалов, так и полупрофессионалов в строительной, лесной и сельской промышленности. На её зубьях расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума