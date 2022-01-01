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Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129) 900*900*2150
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129) 900*900*2150
    Арт. X169144143
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129) 900*900*2150

      Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129) 900*900*2150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169144143

      Характеристики

      Производитель
      		Aqua Joy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		900х2150х900
      Высота, мм
      		2150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129)  с гидромассажем - имеет современный дизайн. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.

        Преимущества

        • Крыша
        • Высокий поддон
        • Ручной душ
        • Держатель для лейки
        • Верхний душ
        • Стеклянная полка с хромированным ограничителем
        • Зеркало
        • Сиденье
        • Пульт управления
        • Гидромассаж спины
        • Гидромассаж ног
        • Верхняя галогеновая подсветка
        • Вентилятор
        • Динамик
        • Радио
        • Сифон с хромированной заглушкой