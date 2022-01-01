Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129) 900*900*2150
Арт. X169144143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|900х2150х900
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Высота, мм
|2150
- Душевая кабина Aqua Joy AJ-1629(7129) с гидромассажем - имеет современный дизайн. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.
Преимущества
- Крыша
- Высокий поддон
- Ручной душ
- Держатель для лейки
- Верхний душ
- Стеклянная полка с хромированным ограничителем
- Зеркало
- Сиденье
- Пульт управления
- Гидромассаж спины
- Гидромассаж ног
- Верхняя галогеновая подсветка
- Вентилятор
- Динамик
- Радио
- Сифон с хромированной заглушкой