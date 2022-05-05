Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
Арт. 720325
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Тип
|LB-52U
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Марка электрода
|ЛБ-52У
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
- Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм предназначен для ручной дуговой сварки труб из сталей прочностных классов до К54 включительно и от К55 до К60 включительно. Позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. Обеспечивает высокую ударную вязкость, стойкость к растрескиванию и намного лучшую стабилизацию дуги и проплавление, чем другие низководородные электроды. Перед использование электроды необходимо прокалить при температуре 300-350оС в течение 0.5-1 часа.
Механические свойства
- Предел текучести — 455 Н/мм2
- Предел прочности — 530 Н/мм2
- Удлинение — 35%
- RA — 75%
- Ударная вязкость — 130 Дж/см2
- Содержание диффузионного водорода — 1.6 мл/100 г.
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.06%
- Mn: 1.01%
- Si: 0.49%
- S: 0.004%
- P: 0.013%
- Ni*: 0.01%
- Cr*: 0.03%
- Mo*: 0.01%
Рекомендуемое значение тока
- F: 130-180 А
- V&OH: 110-170 А
- OSW: 90-140 А