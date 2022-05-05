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Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
4.5
2
3 300 ₽
Электроды
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
    Арт. 720325
    4.5
    2
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
    Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
      Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
      Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
      Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг
      Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг

      Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг

      3 300 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720325
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kobelco
      Родина бренда
      		Япония
      Тип
      		LB-52U
      Марка электрода
      		ЛБ-52У
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      3 300 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм предназначен для ручной дуговой сварки труб из сталей прочностных классов до К54 включительно и от К55 до К60 включительно. Позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. Обеспечивает высокую ударную вязкость, стойкость к растрескиванию и намного лучшую стабилизацию дуги и проплавление, чем другие низководородные электроды. Перед использование электроды необходимо прокалить при температуре 300-350оС в течение 0.5-1 часа.

        Механические свойства

        • Предел текучести — 455 Н/мм2
        • Предел прочности — 530 Н/мм2
        • Удлинение — 35%
        • RA — 75%
        • Ударная вязкость — 130 Дж/см2
        • Содержание диффузионного водорода — 1.6 мл/100 г.

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.06%
        • Mn: 1.01%
        • Si: 0.49%
        • S: 0.004%
        • P: 0.013%
        • Ni*: 0.01%
        • Cr*: 0.03%
        • Mo*: 0.01%

        Рекомендуемое значение тока

        • F: 130-180 А
        • V&OH: 110-170 А
        • OSW: 90-140 А