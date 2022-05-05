Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм 5кг

Механические свойства

Предел текучести — 455 Н/мм 2

Предел прочности — 530 Н/мм 2

Удлинение — 35%

RA — 75%

Ударная вязкость — 130 Дж/см 2

Содержание диффузионного водорода — 1.6 мл/100 г.

Химический состав наплавленного металла

C: 0.06%

Mn: 1.01%

Si: 0.49%

S: 0.004%

P: 0.013%

Ni*: 0.01%

Cr*: 0.03%

Mo*: 0.01%

Рекомендуемое значение тока



F: 130-180 А

V&OH: 110-170 А

OSW: 90-140 А

Электроды Kobelco ЛБ-52У 4мм предназначен для ручной дуговой сварки труб из сталей прочностных классов до К54 включительно и от К55 до К60 включительно. Позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. Обеспечивает высокую ударную вязкость, стойкость к растрескиванию и намного лучшую стабилизацию дуги и проплавление, чем другие низководородные электроды. Перед использование электроды необходимо прокалить при температуре 300-350оС в течение 0.5-1 часа.