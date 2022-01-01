Электрокамин Electrolux EFP/ W 1100 URC

Электрокамин Electrolux (Электролюкс) EFPW 1100 RRC создан для обогрева и украшения интерьера. Объединяет в себе ультратонкий, современный дизайн и настенный монтаж. Настоящая находка для ценителей изящества.Для создания уютной обстановки в помещении есть пульт ДУ и функции регулирования яркости пламени. Электрические камин сочетает в себе все самое лучше от дровяных каминов.Технические характеристики:Тип: Настенные электрокамины Мощн. max (кВт) 1.8 Мощн. min (кВт) 0.9 Высота (см) 52 Ширина (см) 65 Глубина (см) 11.4 Потребляемая мощность кВт. 0.085 Вес (кг) 13.6