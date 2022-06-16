Счетчик газа Гранд 6ТК (3/4")

Преимущества

Энергонезависимая память

Уменьшены размер и масса счетчика

Повышена устойчивость к работе на загрязненной среде

Повышена стабильность работы при низком давлении в газопроводе

Компактность прибора обусловлена использованием струйного метода, позволяет сделать прибор с небольшими габаритными размерами

Отсутствие движущихся механических частей и высокая надежность ввиду этого, так же обусловлено выбранным струйным методом учета объема потребления газа

Простота монтажа (не требует газосварочных работ) позволит вам быстро и экономично заменить старый прибор учета

Монтаж счетчика можно произвести в любом удобном для клиента положении, в вертикальном или горизонтальном

Предприятием изготовителем предоставляется длительная гарантия сроком на 12 лет

Газовый счетчик Гранд 4 выпускается на предприятии ГК «Турбулентность-ДОН» в городе Ростов-на-Дону. Он пришел на смену устаревшим механическим измерительным приборам отечественного производства и получил большую популярность как среди газовых мастеров, так и у обычных потребителей.