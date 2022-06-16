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Счетчик газа Гранд 6ТК (3/4")
5.0
2
Найти аналог
Счетчики газа
    Счетчик газа Гранд 6ТК (3/4")
    Арт. X16992105
    5.0
    2
    Счетчик газа Гранд 6ТК (3/4")

      Счетчик газа Гранд 6ТК (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 лет гарантии
      Арт. X16992105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Счетный механизм
      		электронный
      Назначение
      		бытовой, для дома, для квартиры
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый счетчик Гранд 4 выпускается на предприятии ГК «Турбулентность-ДОН» в городе Ростов-на-Дону. Он пришел на смену устаревшим механическим измерительным приборам отечественного производства и получил большую популярность как среди газовых мастеров, так и у обычных потребителей.

        Преимущества

        • Энергонезависимая память
        • Уменьшены размер и масса счетчика
        • Повышена устойчивость к работе на загрязненной среде
        • Повышена стабильность работы при низком давлении в газопроводе
        • Компактность прибора обусловлена использованием струйного метода, позволяет сделать прибор с небольшими габаритными размерами
        • Отсутствие движущихся механических частей и высокая надежность ввиду этого, так же обусловлено выбранным струйным методом учета объема потребления газа
        • Простота монтажа (не требует газосварочных работ) позволит вам быстро и экономично заменить старый прибор учета
        • Монтаж счетчика можно произвести в любом удобном для клиента положении, в вертикальном или горизонтальном
        • Предприятием изготовителем предоставляется длительная гарантия сроком на 12 лет