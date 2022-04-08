Группа безопасности котла Stout SVS-0004-015025 (до 50 кВт, без теплоизоляции)

Группа безопасности Stout SVS 0004 015025 применяется для водонагревательных и отапливающих котлов, и эффективно отслеживает необходимые параметры для обеспечения превентивных мер согласно пожарной и аварийной безопасности. В группу безопасности для котлов по умолчанию включены: измерительный прибор - манометр, предохранительный клапан, понижающий чрезмерное давление, и воздухоотводящее устройство, удаляющее излишний воздух из системы. Таким образом организуется контроль за состоянием котла, предотвращается формирование воздушной пробки. Все элементы группы созданы из материалов высокого качества в Италии, и соответствуют европейским и российским стандартам изготовления. Если необходимо обеспечить сохранность и исправность отопительной системы, то купить Stout SVS 0004 015025 будет прекрасным выбором.

Преимущества SVS 0004 015025:

Итальянское качество;

Надежный материал;

Точность измерения;

Реактивная работа.

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