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Группа безопасности котла Stout SVS-0004-015025 (до 50 кВт, без теплоизоляции)
5.0
2
3 370 ₽
Группы безопасности и предохра­нительные узлы
    Группа безопасности котла Stout SVS-0004-015025 (до 50 кВт, без теплоизоляции)
    Арт. X16912212806
    5.0
    2
    Группа безопасности котла Stout SVS-0004-015025 (до 50 кВт, без теплоизоляции)

      Группа безопасности котла Stout SVS-0004-015025 (до 50 кВт, без теплоизоляции)

      3 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912212806
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		группа безопасности
      Присоединительный размер, дюйм
      		1
      Все характеристики
      3 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Группа безопасности Stout SVS 0004 015025 применяется для водонагревательных и отапливающих котлов, и эффективно отслеживает необходимые параметры для обеспечения превентивных мер согласно пожарной и аварийной безопасности. В группу безопасности для котлов по умолчанию включены: измерительный прибор - манометр, предохранительный клапан, понижающий чрезмерное давление, и воздухоотводящее устройство, удаляющее излишний воздух из системы. Таким образом организуется контроль за состоянием котла, предотвращается формирование воздушной пробки. Все элементы группы созданы из материалов высокого качества в Италии, и соответствуют европейским и российским стандартам изготовления. Если необходимо обеспечить сохранность и исправность отопительной системы, то купить Stout SVS 0004 015025 будет прекрасным выбором.

        Преимущества SVS 0004 015025:

        • Итальянское качество;
        • Надежный материал;
        • Точность измерения;
        • Реактивная работа.

        Комплектация:

        • Предохранительный клапан;
        • Автоматический воздухоотводчик;
        • Манометр;
        • Упаковка.