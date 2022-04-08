Группа безопасности котла Stout SVS-0004-015025 (до 50 кВт, без теплоизоляции)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|группа безопасности
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Присоединительный размер, дюйм
|1
Группа безопасности Stout SVS 0004 015025 применяется для водонагревательных и отапливающих котлов, и эффективно отслеживает необходимые параметры для обеспечения превентивных мер согласно пожарной и аварийной безопасности. В группу безопасности для котлов по умолчанию включены: измерительный прибор - манометр, предохранительный клапан, понижающий чрезмерное давление, и воздухоотводящее устройство, удаляющее излишний воздух из системы. Таким образом организуется контроль за состоянием котла, предотвращается формирование воздушной пробки. Все элементы группы созданы из материалов высокого качества в Италии, и соответствуют европейским и российским стандартам изготовления. Если необходимо обеспечить сохранность и исправность отопительной системы, то купить Stout SVS 0004 015025 будет прекрасным выбором.
Преимущества SVS 0004 015025:
- Итальянское качество;
- Надежный материал;
- Точность измерения;
- Реактивная работа.
Комплектация:
- Предохранительный клапан;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Манометр;
- Упаковка.