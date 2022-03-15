Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картридж из прессованного угля Новая Вода К200
5.0
2
970 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж из прессованного угля Новая Вода К200
    Арт. X1691080225
    5.0
    2
    Картридж из прессованного угля Новая Вода К200

      Картридж из прессованного угля Новая Вода К200

      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080225
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Высота, мм
      		260
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Slim Line 10” Carbon block Сорбционный картридж из прессованного активированного угля Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Используемая специальная технология спекания активированного угля предотвращает выброс в отфильтрованную воду адсорбированных ранее загрязнителей.