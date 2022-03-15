Картридж из прессованного угля Новая Вода К200

Описание:

Slim Line 10” Carbon block Сорбционный картридж из прессованного активированного угля Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Используемая специальная технология спекания активированного угля предотвращает выброс в отфильтрованную воду адсорбированных ранее загрязнителей.