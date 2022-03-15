Картридж из прессованного угля Новая Вода К200
Арт. X1691080225
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|260
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:
Slim Line 10” Carbon block Сорбционный картридж из прессованного активированного угля Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Используемая специальная технология спекания активированного угля предотвращает выброс в отфильтрованную воду адсорбированных ранее загрязнителей.