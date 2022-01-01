Мешок для сбора пыли Kolner для KVC1700S и KVC1800DS, 5 шт

Мешок предназначен для многоразового использования со строительным пылесосом KOLNER KVC1700S и KVC1800DS и является расходным материалом. Применяется как для сухой, так и для влажной уборки. Объем одного мешка 25 л. Длина 470 мм, ширина 300 мм. Входное отверстие диаметром 60 мм имеет пружинный фиксатор. В комплекте поставляется 5 шт.