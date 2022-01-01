Мешок для сбора пыли Kolner для KVC1700S и KVC1800DS, 5 шт
Арт. О00000030163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок предназначен для многоразового использования со строительным пылесосом KOLNER KVC1700S и KVC1800DS и является расходным материалом. Применяется как для сухой, так и для влажной уборки. Объем одного мешка 25 л. Длина 470 мм, ширина 300 мм. Входное отверстие диаметром 60 мм имеет пружинный фиксатор. В комплекте поставляется 5 шт.