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Мешок для сбора пыли Kolner для KVC1700S и KVC1800DS, 5 шт
1 791 ₽
1 990 ₽
Мешки для пылесоса
    Мешок для сбора пыли Kolner для KVC1700S и KVC1800DS, 5 шт
    Арт. О00000030163
    Мешок для сбора пыли Kolner для KVC1700S и KVC1800DS, 5 шт

      Мешок для сбора пыли Kolner для KVC1700S и KVC1800DS, 5 шт

      • -199 ₽
      1 791 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030163

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      • -199 ₽
      1 791 ₽
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры